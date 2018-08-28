Нужна внешняя обработка для программы Magazka NS

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Закрыт1 заявка147 просмотров

Нужна внешняя обработка для программы Magazka NS .В этой программе стоит автоматом отправка sms клиенту через сайт sms.ru.нужно что бы sms клиенту отправлялся через программу Diafan sms server .Проги Magazka NS и  Diafan sms server есть  в сети.  

после выполнения работы разраб сделает демонстрацию через теам виев после пробы оплата 100%.Нет предоплаты

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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