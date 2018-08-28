Создать файл в Эксель для ведения оперативного учета

Добрый день! есть задача настроить обмен 3 баз УТ 11.4 с центральным узлом (еще одна УТ 11.4) для формирования отчетов по продажам и расходам.. Номенклатура иногда совпадает в базах по названию, артикулу. У каждой присвоен ...