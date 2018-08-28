Создать файл в Эксель для ведения оперативного учета

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт1 заявка198 просмотров

Требуется создать табличный файл для организации, в котором кроме данных из 1С будут фигурировать данные из сторонних источников, для формирования оперативного управленческого учёта в организации.

7 лет назад
guest_15360444186098
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров