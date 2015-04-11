Доработки на 1С-Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт4 заявки174 просмотра

Нужен человек, способный вносить оперативные доработки на 1C-Битрикс (верстка, мелкие доработки в коде сайта).

10 лет назад
Skerco
37 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров