Файловый обмен с сайтом

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт3 заявки167 просмотров

Необходимо настроить файловый обмен 1С Управление торговлей 11 с ИМ на движке MODX. Со стороны сайта все работа на нас. Заинтересованным высылаем ТЗ, после обсуждения от исполнителя требуется разработать структуру файла и обеспечить загрузку/выгрузку данных в 1С.

MODX
10 лет назад
stanli
Сергей 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва

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Нет заявок фрилансеров