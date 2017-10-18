Доработки в 1с КА

Доработки нужно производить на демо базе 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.2.3.205)

сделать нужно следующее :

В 1с УТ была реализована бонусная система при переходе на КА ее не успели реализовать и работали без нее

Хотим что бы за все прошедшие (10 месяцев) начислились бонусы за покупки и в последствии что бы все начислялось по заданной формуле . Клиенты могли использовать бонусы 1 бонус = 1 рубль и менеджер магазина мог использовать эти бонусы в реализации

Должна быть возможность задать каждому клиенту остаток бонусов с прошлой 1с либо перенести их из прошлой 1с

код не должен перегружать систему и быть понятным для будущих доработок

Жду Ваших предложений