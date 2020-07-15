Импорт платежных документов из 1С в ГИС ЖКХ

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﻿Необходимо откорректировать импорт по шаблону платежных документов из 1С в ГИС ЖКХ. Шаблон в прикрепленных файлах.

1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. База типовая, проблема в том, что выгружаются данные не в нужные столбцы или другие данные. Нужно откорректировать

5 лет назад
guest_15124965699493
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