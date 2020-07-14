Интеграция 1С КА 2.4 с YClients

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт2 заявки631 просмотр

Обеспечить загрузку данных из системы YClients в 1с КА 2.4 (ERP) документов ПКО и ПРС. ТЗ по запросу.

5 лет назад
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