розшифровка бази даних 1с

Добрый день! Ищу человека, который работал с разработкой магазина запчастей. Нужно прикрутить базу кроссов в 1С 8.2, с возможностью поиска по оригинальному номеру детали, с отображением кроссов, которые есть у наших поставщиков(прайсы есть).