Интеграция 1с с opencart 1.5.6.1

Добрый вечер, вот то что мне надо

Возможности обработки:

- Выгрузка товара/товаров, группы товаров.

- Выгрузка/замена изображения товара.

- Обновление количества и цен товаров (в данном случае не обновляются наименование, производитель, артикул и другие параметры товара, что значительно сокращает время обновления данных)

- Выгрузка иерархии каталога, который повторяет структуру в 1С:Предприятие.

- При выгрузке количества товара учитывается склад, общее количество со всех складов, товары в резерве.

- Выгрузка акционных товаров.

- Назначение опций для товара/товаров, группы товаров.

- Просмотр выписок по картам Приватбанка.

- Загрузка заказов в ручном режиме и автоматическом. Для автоматического режима предполагается запуск программы 1С:Предприятие через планировщик задач Windows.

- Отправка смс оповещений о статусе заказа. Используется сервис sms рассылок TurboSMS.

- Email уведомление клиентов о статусе заказа.

- Смена статуса заказа на сайте.

- Проверка статуса отгруженных заказов через транспортную службу Нова Пошта. Автоматический режим обмена данных:

- Обновление количества товара и цены, которые изменились за последние 24 часа (чек, приход товара, расходная накладная, списание и другие документы движения).

- Загрузка поступивших заказов.

- Проверка статуса заказов отправленные наложенным платежом.

Opencart 1.5.6.1

1c 8.2 управление торговым предприятием для Украины, редакция 1.2

Отправлено:

18:44

сколько это стоит, и сможете ли Вы мне связать 1с с сайтом? И сколько это тоже стоит денег?

Спасибо!