Проект: внесение изменений в 1с. Настройка отчетов, настройка штрих кодов и др. цену указывайте почасовую
Интеграция 1с с opencart 1.5.6.1
Добрый вечер, вот то что мне надо
Возможности обработки:
- Выгрузка товара/товаров, группы товаров.
- Выгрузка/замена изображения товара.
- Обновление количества и цен товаров (в данном случае не обновляются наименование, производитель, артикул и другие параметры товара, что значительно сокращает время обновления данных)
- Выгрузка иерархии каталога, который повторяет структуру в 1С:Предприятие.
- При выгрузке количества товара учитывается склад, общее количество со всех складов, товары в резерве.
- Выгрузка акционных товаров.
- Назначение опций для товара/товаров, группы товаров.
- Просмотр выписок по картам Приватбанка.
- Загрузка заказов в ручном режиме и автоматическом. Для автоматического режима предполагается запуск программы 1С:Предприятие через планировщик задач Windows.
- Отправка смс оповещений о статусе заказа. Используется сервис sms рассылок TurboSMS.
- Email уведомление клиентов о статусе заказа.
- Смена статуса заказа на сайте.
- Проверка статуса отгруженных заказов через транспортную службу Нова Пошта. Автоматический режим обмена данных:
- Обновление количества товара и цены, которые изменились за последние 24 часа (чек, приход товара, расходная накладная, списание и другие документы движения).
- Загрузка поступивших заказов.
- Проверка статуса заказов отправленные наложенным платежом.
Opencart 1.5.6.1
1c 8.2 управление торговым предприятием для Украины, редакция 1.2
Отправлено:
18:44
сколько это стоит, и сможете ли Вы мне связать 1с с сайтом? И сколько это тоже стоит денег?
Спасибо!
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