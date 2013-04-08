Интеграция Айтида (аналог 1С) в ИМ

Хотелось бы, чтобы остатки и фотки подгружались с сервера предприятия из программы автоматизации торговли Айтида (аналог 1с) - файл с выгруженным товаром , как мне сказали специалисты, как у 1С торговля., получается товарный каталог можно будет загрузить через экспорт.

Необходимо учесть, что если остаток в базе в айтиде стоит 0 , то наличие писать Нет, но и указать нужно что возможно заказать или писать под наличием "Доставка до 2х недель" но лучше первое.

Прошу указывать стоимость работы. Им http://svet86.ru/