необходимо настроить выгрузку товарных накладных и данные о розничных продажах из программы «Инфоаптека» в 1с 8.
Интеграция Айтида (аналог 1С) в ИМ
Хотелось бы, чтобы остатки и фотки подгружались с сервера предприятия из программы автоматизации торговли Айтида (аналог 1с) - файл с выгруженным товаром , как мне сказали специалисты, как у 1С торговля., получается товарный каталог можно будет загрузить через экспорт.
Необходимо учесть, что если остаток в базе в айтиде стоит 0 , то наличие писать Нет, но и указать нужно что возможно заказать или писать под наличием "Доставка до 2х недель" но лучше первое.
Прошу указывать стоимость работы. Им http://svet86.ru/
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