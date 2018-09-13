Ищу программиста 1С для создания обработки

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Завершен4 заявки181 просмотр

Требуется создать обработку в виде отчёта для анализа цен по номенклатуре во вновь создаваемом заказе клиента. Во вложении пример ожидаемого результата. Названия столбцов примерные с примечаниями для разработки, их необходимо будет согласовать в процессе работы (укажу конкретные названия). Предпочтительно чтобы отчет был доступен из формы заказа клиента, например из раздела отчёты с названием например "Анализ цен по заказу". Отчёт должен открываться в новой вкладке. К данному отчёту должен быть доступ пользователя со стандартным набором прав "менеджера по продажам" и естественно пользователей с полными правами. Форма с требуемой информацией должна выводиться за минимально возможное время, в пределах 5-10 сек (вероятно зависит от массива данных, указано как предпочтение). Обработка должна быть с максимальной "устойчивостью" к обновлению релизов 1С и при необходимости бесплатно адаптироваться в ближайшие 12 месяцев от даты внедрения обработки. 

Работа будет считаться принятой, при тестировании данной обработки в течении 3-х рабочих дней, при отсутствии ошибок и полном соответствии данному ТЗ. 

Данные по конфигурации: 

1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.3034) 

Управление торговлей, редакция 11 (11.4.5.86) (v8.1c.ru/trade/)

7 лет назад
prom-garant
Евгений 
42 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

richin
37 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$60
2 дня
Escrow
Отличный специалист. Адекватная цена. Соблюдаются сроки. Рекомендую к сотрудничеству для выполнения задач различной сложности.
Все отлично. Связь постоянная. Оперативная проверка. Безопасная сделка. Корректное и вежливое общение. Доволен сотрудничеством с Евгением!

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richin
37 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
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