Ищу программиста 1С для создания обработки

Требуется создать обработку в виде отчёта для анализа цен по номенклатуре во вновь создаваемом заказе клиента. Во вложении пример ожидаемого результата. Названия столбцов примерные с примечаниями для разработки, их необходимо будет согласовать в процессе работы (укажу конкретные названия). Предпочтительно чтобы отчет был доступен из формы заказа клиента, например из раздела отчёты с названием например "Анализ цен по заказу". Отчёт должен открываться в новой вкладке. К данному отчёту должен быть доступ пользователя со стандартным набором прав "менеджера по продажам" и естественно пользователей с полными правами. Форма с требуемой информацией должна выводиться за минимально возможное время, в пределах 5-10 сек (вероятно зависит от массива данных, указано как предпочтение). Обработка должна быть с максимальной "устойчивостью" к обновлению релизов 1С и при необходимости бесплатно адаптироваться в ближайшие 12 месяцев от даты внедрения обработки.

Работа будет считаться принятой, при тестировании данной обработки в течении 3-х рабочих дней, при отсутствии ошибок и полном соответствии данному ТЗ.

Данные по конфигурации:

1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.3034)

Управление торговлей, редакция 11 (11.4.5.86) (v8.1c.ru/trade/)