Исправить проблему синхронизации сайта с 1с

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Завершен3 заявки151 просмотр

Все работало хорошо. Поменяли категории в выгрузке и все сьехали. То цены перепутаны между товарами, то ещё что-то. До смены категорий в выгрузке все работало нормально

8 лет назад
NikSSMTV
Никита 
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

MakarovMike
Михаил 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

MakarovMike
Михаил 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад