Написать внешний отчет для УТ 11 под 1С 8.2

Есть конфигурация УТ11. Типовая. Работает на управляемых формах под платформой 8.2.

В конфигурации есть справочник НОМЕНКЛАТУРА. У него есть подчиненный справочник ПРИСОЕДИНЕННЫЕ ФАЙЛЫ.

Если Вы откроете любой элемент номенклатуры, то слева увидите ссылку на присоединенные файлы. По клику откроется форма с присоединенными файлами (например картинками) где указан путь к ним, название и т.п.

Необходимо написать отчет, который бы выводил номенклатуру у которой НЕТ присоединенных файлов. Причем, надо чтобы по клику на позицию номенклатуры в отчете открывалась ее карточка (форма элемента).

Написать желательно быстро в связи с небольшой сложностью задачи.

В предложениях ОБЯЗАТЕЛЬНО цену и срок.