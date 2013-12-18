Написать внешний отчет для УТ 11 под 1С 8.2

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  2. 1С-программирование
Завершен1 заявка189 просмотров

Есть конфигурация УТ11. Типовая. Работает на управляемых формах под платформой 8.2.

В конфигурации есть справочник НОМЕНКЛАТУРА. У него есть подчиненный справочник ПРИСОЕДИНЕННЫЕ ФАЙЛЫ.

Если Вы откроете любой элемент номенклатуры, то слева увидите ссылку на присоединенные файлы. По клику откроется форма с присоединенными файлами (например картинками) где указан путь к ним, название и т.п.

Необходимо написать отчет, который бы выводил номенклатуру у которой НЕТ присоединенных файлов. Причем, надо чтобы по клику на позицию номенклатуры в отчете открывалась ее карточка (форма элемента).

Написать желательно быстро в связи с небольшой сложностью задачи.

В предложениях ОБЯЗАТЕЛЬНО цену и срок.

11 лет назад
NEW_MEDIA
Степан 
43 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

seocit
48 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$50
1 день
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seocit
48 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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