Чтобы в представлении были закупочные цены 8.1 Управление торговлей, редакция 10.3
Написать внешний отчет для УТ 11 под 1С 8.2
Есть конфигурация УТ11. Типовая. Работает на управляемых формах под платформой 8.2.
В конфигурации есть справочник НОМЕНКЛАТУРА. У него есть подчиненный справочник ПРИСОЕДИНЕННЫЕ ФАЙЛЫ.
Если Вы откроете любой элемент номенклатуры, то слева увидите ссылку на присоединенные файлы. По клику откроется форма с присоединенными файлами (например картинками) где указан путь к ним, название и т.п.
Необходимо написать отчет, который бы выводил номенклатуру у которой НЕТ присоединенных файлов. Причем, надо чтобы по клику на позицию номенклатуры в отчете открывалась ее карточка (форма элемента).
Написать желательно быстро в связи с небольшой сложностью задачи.
В предложениях ОБЯЗАТЕЛЬНО цену и срок.
Выбранный исполнитель
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