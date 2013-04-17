Настройка синхронизации

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Закрыт2 заявки203 просмотра

Доброго времени суток. Нужен человек который в короткие сроки настроит синхронизацию между УТ и БП

Используем 8.2

Мой скайп: atwooo

Это нужно сегодня. Если исполнение и цена порадует есть еще милион дел...

12 лет назад
atwooo
Роберт 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров