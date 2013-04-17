Хотелось бы, чтобы остатки и фотки подгружались с сервера предприятия из программы автоматизации торговли Айтида (аналог 1с) - файл с выгруженным товаром , как мне сказали специалисты, как у 1С торговля., получается товарный ...
Настройка синхронизации
Доброго времени суток. Нужен человек который в короткие сроки настроит синхронизацию между УТ и БП
Используем 8.2
Мой скайп: atwooo
Это нужно сегодня. Если исполнение и цена порадует есть еще милион дел...
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