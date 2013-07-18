Синхронизация 1с 8 с веб-сервисом

Здравсвуйте уважаемые программисты.

Необходимо реализовать синхронизацию между 1с 8 УП и веб сервисом.

А точнее:

Конфигурация должна делать следующее, по шагам:

1) Вытянуть из 1с список всех товаров и экспортировать в веб сервис. То-есть отдать файл сервису для обработчика.

2) Вытянуть информацию о стоимости и количестве товара.

3) При изменении количества товара или стоимости в 1с, 1с должен опять же оповестить веб сервис об этом.

Другим языком))

Есть розничный магазин, живой. У них стоит 1с 8

Веб сервис показывает в стиле (интернет магазина ) товары которые в розничном магазине есть, их количество и стоимость без возможности покупки. То-есть синхронизация односторонняя. 1с -> Веб сервис, веб сервис для 1с ничего не посылает и не отдает.

Возможно длительное сотрудничество. Подробности в личку.

Жду предложений. Спасибо за внимание.