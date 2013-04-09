Хотелось бы, чтобы остатки и фотки подгружались с сервера предприятия из программы автоматизации торговли Айтида (аналог 1с) - файл с выгруженным товаром , как мне сказали специалисты, как у 1С торговля., получается товарный ...
База данных и настройки в 1С
Нужно создать базу данных, выполнить кое-какие настройки и действия в соответствии с пособием.
Использовать имеющиеся данные + вымышленные, если чего-то не хватает.
Срок 2 дня!!!
Заявки фрилансеров
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