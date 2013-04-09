База данных и настройки в 1С

$65
  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт2 заявки197 просмотров

Нужно создать базу данных, выполнить кое-какие настройки и действия в соответствии с пособием.

Использовать имеющиеся данные + вымышленные, если чего-то не хватает.

Срок 2 дня!!!

12 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров