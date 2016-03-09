Оптимизировать 1С 7.7 (реализовать поиск серийного номера товара)

1) есть приходная и расходная накладная де мы указываем серийник как его найти по базе http://prntscr.com/agu7r7

2) хотел бы находить товары с серийным номером которые ставил на приход (а при расходной накладной при выборе товара предлагал выбрать серийник с списка)

3)в справочнике 1 товар http://prntscr.com/agu8j2

Есть ли решение?