Добрый вечер, вот то что мне надо Возможности обработки: - Выгрузка товара/товаров, группы товаров. - Выгрузка/замена изображения товара. - Обновление количества и цен товаров (в данном случае не ...
Оптимизировать 1С 7.7 (реализовать поиск серийного номера товара)
1) есть приходная и расходная накладная де мы указываем серийник как его найти по базе http://prntscr.com/agu7r7
2) хотел бы находить товары с серийным номером которые ставил на приход (а при расходной накладной при выборе товара предлагал выбрать серийник с списка)
3)в справочнике 1 товар http://prntscr.com/agu8j2
Есть ли решение?
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