Нужен код, который может подключится к 1С через V83.ComConnector или V83.Application и делать запросы а также создавать документы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Потрібно підключити термінал Приватбанку DESK 3200 до ПЗ BAS УТ 3.2 (3.2.28.3)
Термінал підключено до ПК по ЮСБ, проток B POS 1, налаштований
BAS Встановлено на Windows Server 2019, підключення через Віддалений робочий стіл.
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