Потрібно підключити термінал Приватбанку

1С-программированиеЗакрытнет заявок11 просмотров
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Потрібно підключити термінал Приватбанку DESK 3200 до ПЗ BAS УТ 3.2 (3.2.28.3)

Термінал підключено до ПК по ЮСБ, проток B POS 1, налаштований

BAS Встановлено на Windows Server 2019, підключення через Віддалений робочий стіл.

месяц назад
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Назар 
23 годаУкраина
месяц в сервисе
Был
месяц назад