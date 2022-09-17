Приложение викторина на пк в юнити

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт1 заявка243 просмотра

Тема викторины Бородино, нужно очень срочно, до сдачи 3 дня, то есть проект должен быть готовым к 26 сентября к 18:00, можно сделать прям максимально минималистично, главное чтобы работало, сумму проекта оговорим, вопросы для викторины скину, когда договоримся с суммой

3 года назад
guest_16639184659951
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
32 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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