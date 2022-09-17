Тема викторины Бородино, нужно очень срочно, до сдачи 3 дня, то есть проект должен быть готовым к 26 сентября к 18:00, можно сделать прям максимально минималистично, главное чтобы работало, сумму проекта оговорим, вопросы для викторины скину, когда договоримся с суммой