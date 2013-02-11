Разработка системы на 1C 8.2

Требуется программист для создания интернет-магазина: наш уникальный дизайн, ваша работа с кодом. Обязательно на битрикс, плюс интеграция с 1с (1с-прогер свой). ТЗ отправляю по запросу, но пишите пожалуйста в скайп, здесь не сразу отвечу. Спасибо. скайп: ...