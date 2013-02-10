1С управление торговлей и сайт на Битриксе

$250
1С-программированиеЗакрыт1 заявка145 просмотров
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Бюджет по договоренности

Соединить 1С управление торговлей и сайт на Битриксе

Всем здравствуйте.

Есть интернет магазин на Битриксе, редакция "Бизнес". На сайт загружены товары, описание и т.д.

Требуется выгрузить все эти данные в 1С управление торговлей 8...

что должно получиться:

У всех товаров должны присутствовать: описание товара, технические характеристики (возможность использовать в фильтрах), фотографии, возможность добавлять различные инструкции, отзывы.

Заказы должны обновляться каждые 5 минут и приходить в программу 1С. В заказе должны отображаться: 1. ФИО, 2. телефон, 3. емайл, 4. комментарий, 5. доставка, 6. оплата

возможность менять статус заказа в 1С ( в обработке, оформлен, отгружен).

Оплата договорная.

Интересует качество и быстрые сроки. ну и стоимость незаоблачная.

сайт:motomarine.ru

11 лет назад
Motomarine
Виктор 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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