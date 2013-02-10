Перенос данных из 1С8 в 1С7

Необходимо слегка переделать(добавить в) 1с 8.2 конфигурацию Управление торговлей для Украины для хранения товаров и последующей выгрузки в интернет-магазин OpenCart. Добавить два, три справочника для хранения самих товаров интернет магазина и их опций по типу базы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перенести базу из Восьмерки в Семерку.
База стандартная (без доработок).
От Вас цена и сроки?
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