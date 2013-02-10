Перенос данных из 1С8 в 1С7

1С-программированиеЗакрыт4 заявки300 просмотров
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Необходимо перенести базу из Восьмерки в Семерку.

База стандартная (без доработок).

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11 лет назад
andreyyur
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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