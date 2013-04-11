Создание печатных форм в 1С

1С-программированиеЗакрыт4 заявки850 просмотров
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Требуется создание печатных форм в 1С УТ (11.4.13.47 типовая, без доработок).

1. Доработка типовой УПД

2. Форма спецификации (создание с нуля)

3. Форма СТ-1 (создание с нуля) с выгрузкой в Word

3 года назад
vivolkova
Мария 
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
3 года назад