Доработки на конфигурации Управление учебным центром

1С-программированиеЗакрыт1 заявка1045 просмотров
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Рассматриваем варианты как проектной работы, так и длительного сотрудничества.Требуется запустить в работу конфигурацию 1с: Управление учебным центром. Для этого нам необходимо: настройки, доработки в части составления расписания занятий; настройка печатных форм (приказы, протоколы, формы для печати дипломов и удостоверений); синхронизация с центральной базой (нетиповая конфигурация 1с);выгрузка расписания занятий в центральную базу в график работы сотрудников; получение статуса о состоявшемся занятии из центральной базы, создание документа о проведении занятия.2. Написание обработки по расчету з/п для разных сотрудников (почасовая оплата преподавателей, кол-во слушателей на обучении).Задача Максимум: Настройка синхронизации с Битрикс 24 (коробка).

3 года назад
guest_16133959591655
3 года в сервисе
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3 года назад