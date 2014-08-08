Внести дополнения на сайт

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Закрытнет заявок162 просмотра

Нужно сделать следующее: изменить слайдер показа новостей, растянуть баннер, обрезать меню, добавить новую кнопку и еще пару задач.

11 лет назад
Amadei88
Тимур 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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