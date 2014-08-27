3D фигуры

$50
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен1 заявка135 просмотров

Необходимо создать 3D модели для 5 элементов: куб, шайба, мипл, пешка, фигурка человечка.

Каждая модель представлена в одном и более размере, под каждый размер нужна отдельная модель.

Требования:

1. Отсутствие острых граней модели, как вариант: тонкая фаска

2. Низко- и среднеполигональные модели

3. Единицы измерения физического мира: 1 ед = 1см

4. Цвет: сплошной: белый

5. Формат моделей: FBX

11 лет назад
alex-ilin
43 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Chirok
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$28
1 день
Оперативно, качественно, вникая в цели задачи.
Приятно работать. Четкая цель, быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

Chirok
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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