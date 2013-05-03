Крепление скелета к моделям

Суть задания: прикрепить скелет к человеческим моделям ( 2 модели ).

Важно:

- Эти модели будут использоваться в анимации, поэтому все вертексы должны быть прикреплены (Исключение: оружие на модельках и прочие вещи, которые как и в реальной жизни не должно деформироваться при передвижении).

- Используемый софт: 3ds Max 2010 и выше.

Модели в форме военных (из игры Counter-Strike: Source) .