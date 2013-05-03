Доброго дня! Подскажите есть возможность по фото сделать 3D модель автомобильного диска и если это возможно то какова будет стоимость обработки одного изображения. Вообще фоток если gо хорошему то много, больше 3-х тысячь...вот и думаем ...
Крепление скелета к моделям
Суть задания: прикрепить скелет к человеческим моделям ( 2 модели ).
Важно:
- Эти модели будут использоваться в анимации, поэтому все вертексы должны быть прикреплены (Исключение: оружие на модельках и прочие вещи, которые как и в реальной жизни не должно деформироваться при передвижении).
- Используемый софт: 3ds Max 2010 и выше.
Модели в форме военных (из игры Counter-Strike: Source) .
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