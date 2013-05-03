Крепление скелета к моделям

$50
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен1 заявка117 просмотров

Суть задания: прикрепить скелет к человеческим моделям ( 2 модели ).

Важно:

- Эти модели будут использоваться в анимации, поэтому все вертексы должны быть прикреплены (Исключение: оружие на модельках и прочие вещи, которые как и в реальной жизни не должно деформироваться при передвижении).

- Используемый софт: 3ds Max 2010 и выше.

Модели в форме военных (из игры Counter-Strike: Source) .

3ds Max
12 лет назад
Grep
30 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

erikghuk
Эрик 
44 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$50
4 дня
Заказ был успешно выполнен в обговоренные нами сроки.Проект выполнен качественно.Человек приятен в общении,быстро реагировал на мои просьбы/замечания по отношению к проекту. Так-же после выполненного заказа согласился исправлять найденные мною ошибки,если такие будут найдены.Вообщем,есть,так сказать, гарантия. Качество работы: 10\10
Приятно работать. ТЗ оформлено идеально. Общение на высоте, с чувством юмора. Оплата раньше срока. Рекомендую

Заявки фрилансеров

erikghuk
Эрик 
44 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад

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