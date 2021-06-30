Необходимо создать 3D-картинки интерьерного плинтуса. Тестовое задание включает в себя отрисовку двух изображений: одно - в сечении с углом и выступом, второе - плинтус в интерьере. Размеры должны соответствовать заданным, а плинтус должен быть хорошо виден. Разрешение для изображений - 72 пикселя на дюйм, размер 1900х1000.
Разработать 3D модель для печати на 3D принтере
Необходимо разработать внутреннюю часть снежного шара для печати на 3D принтере.
Три разных модели.
Задачи:
- составить композицию из 5-ти зданий ( по референсам: фотографии зданий с двух сторон);
- максимально упростить здания, но оставить их узнаваемость для обычного человека ( так как товар рассчитан на массы и на производстве очень маленькие детали не напечатаются);
Размеры: высота 4 см, высота подиума(подставки) из них 6-7 мм
Цветовое решение: однотонное.
Важно иметь опыт подготовки 3D модели к печати.
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