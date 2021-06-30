Необходимо разработать внутреннюю часть снежного шара для печати на 3D принтере.

Три разных модели.

Задачи:

- составить композицию из 5-ти зданий ( по референсам: фотографии зданий с двух сторон);

- максимально упростить здания, но оставить их узнаваемость для обычного человека ( так как товар рассчитан на массы и на производстве очень маленькие детали не напечатаются);

Размеры: высота 4 см, высота подиума(подставки) из них 6-7 мм

Цветовое решение: однотонное.

Важно иметь опыт подготовки 3D модели к печати.