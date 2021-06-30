Разработать 3D модель для печати на 3D принтере

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт9 заявок495 просмотров

Необходимо разработать внутреннюю часть снежного шара для печати на 3D принтере.

Три разных модели.

Задачи: 

- составить композицию из 5-ти зданий ( по референсам: фотографии зданий с двух сторон);

- максимально упростить здания, но оставить их узнаваемость для обычного человека ( так как товар рассчитан на массы и на производстве очень маленькие детали не напечатаются);

Размеры: высота 4 см, высота подиума(подставки) из них 6-7 мм

Цветовое решение: однотонное.

Важно иметь опыт подготовки 3D модели к печати.

4 года назад
kateryna_krug
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