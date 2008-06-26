Необходимо смоделить и отрендерить, используя V-Ray, экстерьер следующего авто: http://www.turbosquid.com/3d-models/lamborghini-reventon-3d-model/389172 Качество рендеров не хуже, чем здесь: http://www.the3dstudio.com/product_details.aspx?id_product=48569 Жду приемлемых предложений по цене ...
Создание 3д модели дома с планировками и Flash
В течение суток максимум двух интересует стоимость подобного проекта.
http://golosievo.com.ua/ru/kvartiry/planirovki__1
Далее реализация в течении двух недель
Есть для реализации подобного проекта с нашей стороны
Модель в 3Д редакторе правда не три д максе номожно ее экспортироватьв тридмакс
Набор планировок в кореле
Так же перд тем как загружаеться флешка надо сделать прелоадер в котором 3 д модель дома быстро стриотсья с нуля сначал фундамент потом второй этаж третий итд.. но это только дооплнительная задумка основное нужна реализация один в один как на примере
Писать так же можнов аську 106362593
Заявки фрилансеров
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