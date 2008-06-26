Создание 3д модели дома с планировками и Flash

# 1 — $

В течение суток максимум двух интересует стоимость подобного проекта.

http://golosievo.com.ua/ru/kvartiry/planirovki__1

Далее реализация в течении двух недель

Есть для реализации подобного проекта с нашей стороны

Модель в 3Д редакторе правда не три д максе номожно ее экспортироватьв тридмакс

Набор планировок в кореле

Так же перд тем как загружаеться флешка надо сделать прелоадер в котором 3 д модель дома быстро стриотсья с нуля сначал фундамент потом второй этаж третий итд.. но это только дооплнительная задумка основное нужна реализация один в один как на примере

Писать так же можнов аську 106362593