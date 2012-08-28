для широкоформатной печати Макет 3-Д иллюзии, для цветочного магазина шоу рума Фан Фан Тюльпан В центе Киева на асфальте на тротуаре или площади и на гранитный вход при магазине. По ...
Создание 3D-модели трубы
Добрый день!
Необходимо создать flash анимацию (swf) трубы.
Важно, чтобы пользователь, мог управлять вращением объекта (трубы), наподобие как у яндекса маркета для мобильных телефонов (кнопка "3d"):
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7187687&hid=91491
Вот картинки с которых рисовать:
Необходимо добавить люк с горловиной. (См. пример: http://yadi.sk/d/WkHT8l9i06vt).
В отличие он Яндекса, вместо кнопки звука должна быть кнопка "Вкл./Выкл. чертеж". (Дизайн кнопки, и ее картинки на усмотрение исполнителя)
В случае "вкл. чертеж" - анимация без текстуры.
В случае "выкл. чертеж" - анимация с текстурой
Текстуру сделать черную матовую с отливом, как на примере:
На время загрузки флеша, сделать как на яндексе прогресс бар, а над ним логотип:
http://polymereng.ru/images/maket/logo.png
Так же этот логотип уменьшенный разместить в верхнем правом углу уже загруженной флешки.
Принимаются встречные предложения по цене.
Выбранный исполнитель
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