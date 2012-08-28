Создание 3D-модели трубы

$65
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен3 заявки513 просмотров

Добрый день!

Необходимо создать flash анимацию (swf) трубы.

Важно, чтобы пользователь, мог управлять вращением объекта (трубы), наподобие как у яндекса маркета для мобильных телефонов (кнопка "3d"):

http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7187687&hid=91491

Вот картинки с которых рисовать:

http://yadi.sk/d/-M1wu0Ow06ut

Необходимо добавить люк с горловиной. (См. пример: http://yadi.sk/d/WkHT8l9i06vt).

В отличие он Яндекса, вместо кнопки звука должна быть кнопка "Вкл./Выкл. чертеж". (Дизайн кнопки, и ее картинки на усмотрение исполнителя)

В случае "вкл. чертеж" - анимация без текстуры.

В случае "выкл. чертеж" - анимация с текстурой

Текстуру сделать черную матовую с отливом, как на примере:

http://yadi.sk/d/6HaEyoGY06v9

На время загрузки флеша, сделать как на яндексе прогресс бар, а над ним логотип:

http://polymereng.ru/images/maket/logo.png

Так же этот логотип уменьшенный разместить в верхнем правом углу уже загруженной флешки.

Принимаются встречные предложения по цене.

13 лет назад
tomminuker
Виталий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Katakuna555
Александр 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$80
4 дня
Работы выполнена на отлично! Полностью повторил 3д движок модели как на Яндекс.Маркете. Реализовал дополнительные возможности. Олександр сделал то что написано в ТЗ + дорабатывал по моим требованиям. Хороший специалист своего дела. Рекомендую к сотрудничеству.
Мне было очень приятно работать с Виталием, очень ответственный, пунктуальний и толковый заказчик, понятное ТЗ, оплата была проведена сразу как был виполнен заказ. Очень хороший заказчик, очень рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Katakuna555
Александр 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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