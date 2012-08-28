Создание 3D-модели трубы

Добрый день!

Необходимо создать flash анимацию (swf) трубы.

Важно, чтобы пользователь, мог управлять вращением объекта (трубы), наподобие как у яндекса маркета для мобильных телефонов (кнопка "3d"):

http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7187687&hid=91491

Вот картинки с которых рисовать:

http://yadi.sk/d/-M1wu0Ow06ut

Необходимо добавить люк с горловиной. (См. пример: http://yadi.sk/d/WkHT8l9i06vt).

В отличие он Яндекса, вместо кнопки звука должна быть кнопка "Вкл./Выкл. чертеж". (Дизайн кнопки, и ее картинки на усмотрение исполнителя)

В случае "вкл. чертеж" - анимация без текстуры.

В случае "выкл. чертеж" - анимация с текстурой

Текстуру сделать черную матовую с отливом, как на примере:

http://yadi.sk/d/6HaEyoGY06v9

На время загрузки флеша, сделать как на яндексе прогресс бар, а над ним логотип:

http://polymereng.ru/images/maket/logo.png

Так же этот логотип уменьшенный разместить в верхнем правом углу уже загруженной флешки.

Принимаются встречные предложения по цене.