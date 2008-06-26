Создание персонажа в 3d

# 1 — $

Требуется создание персонажа (девушка с кибернетическими элементами типо шарнирных суставов и т.п.). Одно из главных условий - персонаж должен быть сделан так, чтобы потом люди имеющие малое представление о 3d могли выставлять его в различные позы и рендерить.

Хорошим выходом видится вариант реализации в DAZ3D или аналогичном пакете.

Желательно Москва, но другие города тоже возможны.