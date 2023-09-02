Створити 3D лисицю за поданим стилем (основна + додаткові пози)

3D-графикаЗавершен1 заявка47 просмотров
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Привіт!) Необхідно створити персонажа схожого до лису з референсу. Деякі деталі, наприклад форма посмішки і очі треба буде видозмінити на прикріплені приклади, або ж обговорим в режимі чату можливі зміни.
Персонажа необхідно буде вдягнути у жилетку і кепку, приклади яких я також прикріпив.

Спершу потрібно буде виконати конкретну позу персонажу: персонаж спирається ліктем на поверхню, ногу згинає в коліні притуляючи її до іншої ноги, та "махає" рукою в екран. на руках додати "подушечки лапок" (одна велика, 4 маленьких). Прицьому персонаж підмигує та посміхається, трошки схиливши голову.

Потрібні будуть і інші пози персонажу після завершення цього проекту. На виході потрібен розмір 4К і вихідні файли проекту.

Перевагу надаю роботі по безпечній угоді, або оплати після готового результату.

4 месяца назад
hrwortex
27 летУкраина
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
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Выбранный исполнитель
gurik_
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
20 часов назад
4 месяца назад
$40
4 дня
UAH
Олег чудовий виконавець і хороша людина) Дуже радію тому, що є такі спеціаліасти, які доброзичливо себе поводять, йдуть на поступки і з розумінням ставляться до замовника, котрий часто не є спеціалістом і "по-клієнтськи" доносить свої побажання :) Дуже швидко справився із завданням по персонажу і вніс усі потрібні правки. Рекомендую проектним-менеджерам, маркетологам, продакт-менеджерам і усім кому треба якісно виконана робота по 3D візуалізації :)
дуже сподобалось з вами працювати, всем рекомендую цього замовника !!!!
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