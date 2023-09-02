Створити 3D лисицю за поданим стилем (основна + додаткові пози)

Привіт!) Необхідно створити персонажа схожого до лису з референсу. Деякі деталі, наприклад форма посмішки і очі треба буде видозмінити на прикріплені приклади, або ж обговорим в режимі чату можливі зміни.

Персонажа необхідно буде вдягнути у жилетку і кепку, приклади яких я також прикріпив.



Спершу потрібно буде виконати конкретну позу персонажу: персонаж спирається ліктем на поверхню, ногу згинає в коліні притуляючи її до іншої ноги, та "махає" рукою в екран. на руках додати "подушечки лапок" (одна велика, 4 маленьких). Прицьому персонаж підмигує та посміхається, трошки схиливши голову.

Потрібні будуть і інші пози персонажу після завершення цього проекту. На виході потрібен розмір 4К і вихідні файли проекту.

Перевагу надаю роботі по безпечній угоді, або оплати після готового результату.