Зделать 3Д модель самолета из облака точек

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Закрыт5 заявок1082 просмотра

Зделать 3Д фотореалистичную модель самолета из облака точек

Файл облака в формате программы Autodesk ReCap

Обьект так же отснят камерой высокого разрешения

В задачe перевод файла в 3Д программу типа 3DMax, Revit, Blender

Отработка сетки и текстур обьекта из фотографий

Конечные файлы нужны в .3ds / .fbx

3ds MaxBlender
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Anantago
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