Ищется специалист по 3D-графике с опытом работы в Marvelous Designer для разработки моделей спортивной одежды: майка, шорты, костюм и носки. Необходим файл в формате GLB или GLTF для использования в 3D конфигураторе. Примеры референсов будут предоставлены. Приоритет тем, кто уже работал с указанными форматами.