Ищу специалиста с опытом работы в Marvelous Designer для разработки моделей одежды в 3D.

Нужна модель майки, шорт, спортивного костюма и носков, для дальнейшего

использования в 3D конфигураторе.

На выходе нужен файл в формате GLB или GLTF (есть экспортеры для 3D редакторов в этот формат)

Примеры рефенерсов скину в личку, желательно указать примерные цены сразу

Приоритет специалистам, кто уже работал с данным форматом