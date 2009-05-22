Анимационный ролик

Четыре элемента - вода, воздух, земля, огонь - должны как-то слиться в единый логотип. Например, каждый элемент разлагается на мелкие кусочки и поочередно устремляется к середине экрана, где происходит смешение, может быть, в виде бури. Сначала воздух смешивается с землей - образуется пыльная буря, потом в эту бурю врывается огонь, и она становится огненной (пылающей). Далее вода заливает сверху шквалом эту огненную бурю и проявляются очертания лого (какие-нибудь обугленные). Потом все начинает трескаться: обугленная оболочка падает вниз, под ней проявляется нормальный логотип компании–переливающийся/поблескивающий и цветной. Те же черепички, что упали вниз, как магнитом, растягиваются по буквам, из которых образуется слово.

Пример элементов во вложении.(нужно будет немного изменить их цветовое решение)