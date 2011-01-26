Flash – ролик (мульт) на замену .mp4 ролику

Для сервиса СМС рассылок был создан промо-ролик на сайт, но он оказался очень большим по весу. Сейчас рассматриваем вариант перевода формата ролика в swf. В связи с этим необходимо предложить альтернативу на Flash-e имеющемуся ролику. Можно сделать в виде мульта – главное передать идею ролика. Возможно сценарий будет переработан и добавлены более интересные примеры.

(чтобы понять о чем речь, посмотрите имеющийся ролик на сайте: smsway.ru)

Предлагайте. Не забываем прикреплять работы из портфолио и указывать ориентировочные цены.