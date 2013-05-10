Флеш-анимация "матрешки" 1/6

Есть векторный исходник-раскадровка. На выходе нужно разрешение 1920х1080, все элементы векторные, 30 кадров/сек. Просьба сразу проставлять стоимость и сроки, так чтобы можно было быстро принять заявку.

Вот что нужно:

1-й план. Матрешка–папа стоит в центре экрана (0,5 сек., крупно, показано лицо до середины бороды). Из-за папы под наклоном выглядывает голова матрешки–мамы, улыбается, и снова прячется (1,5-2 сек.)

2-й план. Камера плавно отъезжает (вначале чуть быстрее, в конце чуть медленнее) и берет папу в полный рост + примерно по 10-20% воздуха сверху и снизу. (1,5 сек.).

3. мама и детишки появляются из-за папы по траектории из прикреп. Файла (т.е. начинают круговое движение за его спиной). Довольно быстро делают круг вокруг папы (траектория – эллипс, наклоненный в сторону зрителя; при этом в процессе перемещения матрешки приближаются и удаляются, т.е. увеличиваются и уменьшаются в размере в соответствии с траекторией). в результате мама останавливается с другой стороны рядом с папой (как бы залетая на свою позицию), а дети вслед за ней встают на свои места (около 1,5 сек.) и замирают в положении, как на эмблеме.

4. вспышка и звук затвора фотоаппарата одновременно (0,5 сек). На долю секунды в результате вспышки появляется черно-белый логотип конгресса, постепенно окрашиваясь в оригинальный синий цвет (1 сек.). Зритель должен еле замечать сероватую версию лого после вспышки.