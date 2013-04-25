Есть векторный исходник-раскадровка. На выходе нужно разрешение 1920х1080, все элементы векторные, 30 кадров/сек. Просьба сразу проставлять стоимость и сроки, так чтобы можно было быстро принять заявку. Вот что нужно: 1-й план. ...
Флеш-анимация "матрешки" 2/6
Есть векторный исходник-раскадровка. На выходе нужно разрешение 1920х1080, все элементы векторные, 30 кадров/сек. Просьба сразу проставлять стоимость и сроки, так чтобы можно было быстро принять заявку. (на всякий случай - звук НЕ нужен).
Задача:
1-й план. Матрешки в телеге крупным планом на фоне неба (взять можно левую часть, там интереснее облачка и ниже горизонт; реально в плане только фон с облаками и смещается). Темп динамичный (скачут): тыгыдын-тыгыдын-тыгыдын-тыгыдын (как-то так). 2 сек.
2-й план. Общий план. Лошадь при движении двигается (передняя часть двигается больше, чем задняя), как и повозка и семья в ней (семья немного как-бы подпрыгивает, как если бы игрушечных матрешек везли в коробке). 3-4 сек.
3-й план. Снова крупный план (фигуры по пояс) уезжают из кадра, камера плавно поднимается в небо.3 сек.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Анимация1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо анимировать 25 иконок для приложения. В двух разрешениях 120*120 и 236*236. И 3 бонус-игры. Необходый формат .fla. FPS 30. 120 кадров. Необходимая графика есть. Не делать программно. От вас примерные цена и сроки. ...Анимация9 заявокЗакрыт12 лет назад
Ищу способных мультаниматоров для создания краткого мульта (до 3 мин.). Сценарий имеется. Сюжет прост для создания мульта. Работаем по предоплате. Жду ваших предложений в проекте или же на [email protected] Фильм ...Анимация8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Добрый день, коллеги. Нужно сделать баннеры следующих размеров 210*300, 270*300. Позже возьмем еще пару ресайзов, поэтому было бы интересно, сколько будут стоить ресайзы. 24 ТЗ, информация по баннеру и ...Анимация9 заявокЗакрыт12 лет назад
Компания BartSoft Inc. (www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 13 лет, предлагает удаленную работу аниматорам (Adobe After Effects). Требования: опыт работы не менее 2 лет, солидное портфолио, наличие свободного выхода в интернет, порядочность, надежность, высокий уровень ...Анимация1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать интерактивную карту коттеджного поселка. примеры: http://velich.ru/about/ http://lookon.ru/outcity/estate-tour/2095-Velicha-Virtualynyy_tur_leto/ http://www.greenfield-poselok.ru/genplan/ http://www.idyll.ru/ Также нужно реализовать переход из общего плана в режим панорамы по типу google street view ...Анимация4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $30
День добрый. Отрисован макет в фотошопе (все ключевые кадры), нужно сделать на его основе несколько простых эффектов во флеше + пару эффектов вытащить и повторить из другого исходника fla. ТЗ в ...Завершен12 лет назад
Баннер размещается на сайте сразу под видео, между окном просмотра и кнопками нравится: http://videohlam(точка)ru/post/29172 ширина примерно 720 высота 80-120 (как получится красивее) Т.к. баннер висит при ...Завершен12 лет назад
На годовщину свадьбы сделать на основе представленных фотографий композицию. Желательно чтобы все было отрисовано с нуля. Хочется чтобы это осталось на долгую память и понравилось второй половинке. Что-то в таком стиле: http://www.youtube.com/watch?v=G1jWOrVDMykЗавершен12 лет назад
Здравствуйте, Необходимо сделать промо ролик об новом интернет сервисе. Что то на подобии такого: http://vimeo.com/48888010 40 — 60 секунд длительность. ...Анимация14 заявокЗакрыт12 лет назад