Флеш-анимация "матрешки" 2/6

Есть векторный исходник-раскадровка. На выходе нужно разрешение 1920х1080, все элементы векторные, 30 кадров/сек. Просьба сразу проставлять стоимость и сроки, так чтобы можно было быстро принять заявку. (на всякий случай - звук НЕ нужен).

Задача:

1-й план. Матрешки в телеге крупным планом на фоне неба (взять можно левую часть, там интереснее облачка и ниже горизонт; реально в плане только фон с облаками и смещается). Темп динамичный (скачут): тыгыдын-тыгыдын-тыгыдын-тыгыдын (как-то так). 2 сек.

2-й план. Общий план. Лошадь при движении двигается (передняя часть двигается больше, чем задняя), как и повозка и семья в ней (семья немного как-бы подпрыгивает, как если бы игрушечных матрешек везли в коробке). 3-4 сек.

3-й план. Снова крупный план (фигуры по пояс) уезжают из кадра, камера плавно поднимается в небо.3 сек.