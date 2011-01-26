Флеш заставка для главной страницы сайта

Здравствуйте!

Нужна флеш заставка для главной страницы мебельного магазина воссозданная по прикрепленному файлу (исходник был утерян) со следующими изменениями:

после того как кубик разваливается нужно показать вместо статической плоскости - динамическую.

Сделать чтобы часть фотографий были постоянными, а часть менялись каждые 5 секунд.

Пример можно посмотреть на сайте кадиллак европа - http://cadillac.ru. Только там прямоугольнки

брутальные и темные. А здесь нужно сделать в теме и цветах исходного файла.