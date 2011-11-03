Для сайта автомобильной тематики требуется большое кол-во флеш баннеров. Указывайте стоимость за один флеш баннер такого плана как тут - http://www.genser.ru/ru/ (который широкий.) И цену за простой баннер. картинка+текст+ анимация появления. ...
GIF анимированная кнопка 196х196, срочно
Здравствуйте, необходимо срочно (в течение 1 дня) сделать кнопку 196х196 для сайта в виде анимированного gif`а по аналогии с образцом "Копии по 2-10" на сайте http://copyrus.net. Текст: "Новогодние макеты 2012". Цветовая гамма - розовая. Анимированный элемент - сверкающие снежинки, штуки 3. Собственно, всё.
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