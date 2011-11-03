GIF анимированная кнопка 196х196, срочно

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен10 заявок215 просмотров

Здравствуйте, необходимо срочно (в течение 1 дня) сделать кнопку 196х196 для сайта в виде анимированного gif`а по аналогии с образцом "Копии по 2-10" на сайте http://copyrus.net. Текст: "Новогодние макеты 2012". Цветовая гамма - розовая. Анимированный элемент - сверкающие снежинки, штуки 3. Собственно, всё.

14 лет назад
copyrus
63 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

kadeto
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Хороший дизайнер. Делает все быстро и качественно. Поскольку проекты на weblancer.net размещаю я, а результаты работы потом смотрит и делает замечания наш директор,- без изменений и корректировок, порой радикальных, у нас никогда не обходится. Вот и этот проект в итоге был изменен с нашей стороны на 100%. Стас со всем этим благополучно справился. Огромное ему спасибо =).
Все хорошо. Спасибо за интересный проект!

Заявки фрилансеров

kadeto
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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