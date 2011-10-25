Создание флеш-баннеров для сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт11 заявок209 просмотров

Для сайта автомобильной тематики требуется большое кол-во флеш баннеров.

Указывайте стоимость за один флеш баннер такого плана как тут - http://www.genser.ru/ru/ (который широкий.)

И цену за простой баннер. картинка+текст+ анимация появления.

Портфолио обязательно.

14 лет назад
xider
Стас 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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