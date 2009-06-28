Мультфильм.Приватно для Шевцоff Сергей (Z_A_P! )

Имеются начерченные файлы в 3D в программе T-Flex (при необходимости, можно экспортировать в AutoCAD) Необходимо сделать анимацию или ролик, в которой бы эта фигура вращалась. Пример можно посмотреть здесь http://www.proflazer.ru/opora_opb.htm Всего 32 файла.