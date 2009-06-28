Мультфильм.Приватно для Шевцоff Сергей (Z_A_P! )

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен3 заявки290 просмотров

Анимированный flash-мультфильм длительностью около минуты.

Философская история, главный персонаж - Ёж, собирающийся совершить путешествие.

16 лет назад
OttO1990
Отто 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Z_A_P
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$220
30 дней
Огромное спасибо за прекрасно выполненную работу! Хорошее качество и быстрое выполнение (несмотря на достаточно высокую сложность проекта), оперативная коррекция указанных недочётов. Особенно хочется отметить чёткое понимание идей, которые хотелось бы передать в анимационном эквиваленте. Результат превзошёл ожидания. Если будут новые проекты, идеи - обязательно обращусь!
Очень рад был сотRудничать со столь творческим человеком.Задание написал чётко,предоставил сюжет,был на связи и старался точно и чётко описывать свои идеи по поводу проекта.Буду рад сотрудничать ещё, если такая возможность выпадет = )

Заявки фрилансеров

Z_A_P
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад

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