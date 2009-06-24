Небольшая анимация логотипа для хедера сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен17 заявок437 просмотров

Необходимо из логотипа сделать анимированный логотип.

Анимация: по контурам букв "проходит ток" к кружку над буквой "Й", после чего круг подпрыгивает и возвращается на место. В момент, когда ток проходит через лампочку она начинает светится и лучи стают немного длиннее и насыщеннее.

См. приложенные файлы.

В архиве вы сможете найти следующие файлы:

design.jpg - дизайн сайта (для работы не нужен)

flash_size_static.jpg - часть дизайна сайта, которая содержит логотип и будет заменена флеш-роликом, с сохранением цвета фона, положения и размера логотипа.

logo.psd - рабочий вариант логотипа, на прозрачном фоне

Размер холста 475х95px

16 лет назад
demx
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$30
1 день
Хорошая работа. Буду продолжать сотрудничество.
Ясное ТЗ. Оплата во время. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
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Анимация

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