Нужно создать аналог заставки на Маке - картинка(фото) собирающаяся из множества других картинок(фото)
Небольшая анимация логотипа для хедера сайта
Необходимо из логотипа сделать анимированный логотип.
Анимация: по контурам букв "проходит ток" к кружку над буквой "Й", после чего круг подпрыгивает и возвращается на место. В момент, когда ток проходит через лампочку она начинает светится и лучи стают немного длиннее и насыщеннее.
См. приложенные файлы.
В архиве вы сможете найти следующие файлы:
design.jpg - дизайн сайта (для работы не нужен)
flash_size_static.jpg - часть дизайна сайта, которая содержит логотип и будет заменена флеш-роликом, с сохранением цвета фона, положения и размера логотипа.
logo.psd - рабочий вариант логотипа, на прозрачном фоне
Размер холста 475х95px
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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