Небольшая анимация логотипа для хедера сайта

Необходимо из логотипа сделать анимированный логотип.

Анимация: по контурам букв "проходит ток" к кружку над буквой "Й", после чего круг подпрыгивает и возвращается на место. В момент, когда ток проходит через лампочку она начинает светится и лучи стают немного длиннее и насыщеннее.

См. приложенные файлы.

В архиве вы сможете найти следующие файлы:

design.jpg - дизайн сайта (для работы не нужен)

flash_size_static.jpg - часть дизайна сайта, которая содержит логотип и будет заменена флеш-роликом, с сохранением цвета фона, положения и размера логотипа.

logo.psd - рабочий вариант логотипа, на прозрачном фоне

Размер холста 475х95px