Нужна анимация

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен9 заявок191 просмотр

Нужна анимация, а именно - анимированный логотип в 2-3 вариантах в соотношении сторон 1.6. Надпись сайта и шевелящаяся звездочка с рожицей, что-то милое для детских товаров

11 лет назад
int4501199
Артемий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

rudnijvlad
Владислав 
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$30
2 дня
Просто шикарно! Спасибо большое
Спасибо за интересный проект. Надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

rudnijvlad
Владислав 
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
ТОП-10
Анимация

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