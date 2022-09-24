Требуется создать анимацию движений персонажей под песню, используя предоставленные материалы: персонажи в PSD, бэкграунды и текст песни. Основные персонажи: девочка, мальчик и бабушка, второстепенные: павлин, воры в виде обезьян и лев. Срок выполнения - до 28-29 сентября. Необходимо анимировать движения рук, ног и рта, сложность может быть снижена по сравнению с примером.
Нужно анимировать картинку в Adobe After Effects, с 2-3 сценами
картинка в формате PNG (картина, портрет). Необходимо анимировать отдельные элементы. Готовое анимация нужна в формате GIF, MOV или MP4
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