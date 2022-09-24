сделать анимацию персонажей как в примере ниже, распишу подробнее

Я вам даю по факту весь материал, то есть персонажей в формате псд, все бэкграунды , а так же саму песню и мультик как пример а так же текст песни на английском

https://www.youtube.com/watch?v=byqs6AmYdGU

а расскадровкой является сама песня

нужно до 28-29 сентября

Основные персонажи это девочка, мальчик и бабушка, а второстепенные это павлин, воры в виде обезьян а так де король джунглей лев

мой напарник сказал что ему не нужно что бы это была прям такая же сложная анимация как в примере на ютубе, если есть детали которые можно сделать проще то делайте

то есть по факту вашей задачей является только сама анимация движения рук, ног, рта и тд. Ничего рисовать и создавать не нужно