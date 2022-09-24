Требуется создание 5 коротких анимационных роликов, используя предоставленную графику. Необходимо добавить текст к графике. Примеры предыдущих работ приветствуются.
Сделать анимацию движений персонажей под песню
сделать анимацию персонажей как в примере ниже, распишу подробнее
Я вам даю по факту весь материал, то есть персонажей в формате псд, все бэкграунды , а так же саму песню и мультик как пример а так же текст песни на английском
https://www.youtube.com/watch?v=byqs6AmYdGU
а расскадровкой является сама песня
нужно до 28-29 сентября
Основные персонажи это девочка, мальчик и бабушка, а второстепенные это павлин, воры в виде обезьян а так де король джунглей лев
мой напарник сказал что ему не нужно что бы это была прям такая же сложная анимация как в примере на ютубе, если есть детали которые можно сделать проще то делайте
то есть по факту вашей задачей является только сама анимация движения рук, ног, рта и тд. Ничего рисовать и создавать не нужно
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