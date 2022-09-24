Требуется создать анимации для игры, где насекомые стоят на месте. Нужно реализовать анимации для божьей коровки, муравьев (городской, пустынный, лесной) и водомерки. Каждое насекомое должно иметь несколько анимаций, которые будут статичными, но имитировать движение.