Необходимо создать Video Logo Intro, используя готовый лицензионный шаблон от Envato. Задача включает вставку логотипа и текста в After Effects. Требуется опыт работы с анимацией и программой After Effects.
2д Аниматор
Нужно 5 коротких анимационных ролика
текст - графика
графику предоставлю
пожалуйста добавляйте ссылки на одну две Ваши работы
Спасибо!
Заявки фрилансеров
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