Дано:

Есть сайт-классифайдер с каталогом объявлений, которые добавляются пользователями. Для объявлений предусмотрено 4 платные опции, которые клиенты могут подключать к своим объявлениям. Подключение платных опций позволяет визуально выделить объявление среди конкурентов.

Перечень функций:

Таймер

Скидка

Маркер

Рамка

При помощи моушн-дизайна абстрактно проиллюстрировать новым пользователям то, как каждая из этих платных функций будет отображаться на сайте, как именно их подключение повлияет на объявление (мини-тьюториал).

Всего нужно 4 анимационных файла по 1 на фичу.

Требования:

Анимация должна быть сделана на основе простых UI элементов, без детализации, придерживаясь принципов Material Design. Анимация должна быть наглядной, информативной и достаточно короткой (1-3 сек), быстро загружаться, корректно отображаться на десктоп и мобайл девайсах.

Формат: Gif либо SVG (обсуждаемо)

Пример того, что нужно показать:

Скрин: http://joxi.ru/12MvV69cgVRnPA

объявление без платных опций;

объявление, у которого подключена рамка и скидка;

объявление, у которого подключена рамка и маркер.

dribbble(точка)com/shots/3263689/

dribbble(точка)com/shots/3661583/

На все вопросы отвечу.

От исполнителя ожидаю хотя бы минимальное портфолио с похожей анимацией.

Также напишите сроки/цену, можно пока ориентировочно на сколько это возможно.

В первой строке напишите сколько будет чeтырe плюc тpи для исключения автоответов.

Оплата по факту приёмки задачи.