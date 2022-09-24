Сделать 4 коротких анимации для демонстрации UI фич на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт3 заявки593 просмотра

Дано:

Есть сайт-классифайдер с каталогом объявлений, которые добавляются пользователями. Для объявлений предусмотрено 4 платные опции, которые клиенты могут подключать к своим объявлениям. Подключение платных опций позволяет визуально выделить объявление среди конкурентов.

Перечень функций:

  • Таймер
  • Скидка
  • Маркер
  • Рамка
Задача:

При помощи моушн-дизайна абстрактно проиллюстрировать новым пользователям то, как каждая из этих платных функций будет отображаться на сайте, как именно их подключение повлияет на объявление (мини-тьюториал).

Всего нужно 4 анимационных файла по 1 на фичу.

Требования:

Анимация должна быть сделана на основе простых UI элементов, без детализации, придерживаясь принципов Material Design. Анимация должна быть наглядной, информативной и достаточно короткой (1-3 сек), быстро загружаться, корректно отображаться на десктоп и мобайл девайсах.

Формат: Gif либо SVG (обсуждаемо)

Пример того, что нужно показать:

Скрин: http://joxi.ru/12MvV69cgVRnPA

  • объявление без платных опций;
  • объявление, у которого подключена рамка и скидка;
  • объявление, у которого подключена рамка и маркер.
Примеры анимации, которую нужно получить:

dribbble(точка)com/shots/3263689/

dribbble(точка)com/shots/3661583/

На все вопросы отвечу.

От исполнителя ожидаю хотя бы минимальное портфолио с похожей анимацией.

Также напишите сроки/цену, можно пока ориентировочно на сколько это возможно.

В первой строке напишите сколько будет чeтырe плюc тpи для исключения автоответов.

Оплата по факту приёмки задачи.

3 года назад
alezandro
41 год
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Никита
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Жалгас
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Нужно анимировать картинку в Adobe After Effects, с 2-3 сценами

    Задача заключается в анимации картинки в формате PNG, представляющей собой портрет или картину. Необходимо создать 2-3 сцены, анимировав отдельные элементы. Готовая анимация должна быть предоставлена в формате GIF, MOV или MP4.

    Анимация20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать анимацию движений персонажей под песню

    $50

    Требуется создать анимацию движений персонажей под песню, используя предоставленные материалы: персонажи в PSD, бэкграунды и текст песни. Основные персонажи: девочка, мальчик и бабушка, второстепенные: павлин, воры в виде обезьян и лев. Срок выполнения - до 28-29 сентября. Необходимо анимировать движения рук, ног и рта, сложность может быть снижена по сравнению с примером.

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 2д Аниматор

    $100

    Требуется создание 5 коротких анимационных роликов, используя предоставленную графику. Необходимо добавить текст к графике. Примеры предыдущих работ приветствуются.

    Анимация13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Анимация для клипа (песня)

    Требуется создать простую анимацию для клипа с песней в стиле реп-хип-хоп. Анимация должна быть связана с сюжетом о коне, девушке и парне, продолжительностью 3.45. Ожидается креативный и яркий подход к визуализации. Обратите внимание на соответствие стилю музыки.

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать анимацию стикменов под английскую озвучку

    Требуется создать анимацию стикменов длительностью около 4 минут с синхронизацией английской озвучки и действий в видео. Озвучка и сценарий предоставлены. Проект нужно выполнить в течение 1-3 дней. При успешном выполнении возможна долгосрочная работа и повышение ставки.

    HTML
    Анимация3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен баннер- креатив + анимация

    $45

    Требуется разработка креативного баннера с анимацией. Использовать образы Илона Маска, логотипы Tesla, Binance и Forex. Форматы: 1170x200, 340x520, 728x90, 160x600. Фокус на привлечении внимания и решении проблем клиента.

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • SVG анимация элемента в логотипе

    Требуется SVG анимация буквы 'O' в логотипе, которая должна мигать как кнопка 'включения'. Необходимы уверенные навыки в Illustrator. Логотип должен быть готов сегодня до 21:00.

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Анимации насекомых для игры

    Требуется создать анимации для игры, где насекомые стоят на месте. Нужно реализовать анимации для божьей коровки, муравьев (городской, пустынный, лесной) и водомерки. Каждое насекомое должно иметь несколько анимаций, которые будут статичными, но имитировать движение.

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Анимации в стиле игры Dont starve together

    Требуется разработка анимаций в стиле игры Don't Starve Together. Необходимо создать эффекты: наступление зимы с бурей, переход в ночь, дождь без облаков, дуновение ветра, удар молнии, солнечные лучи без солнца и пролетающие птицы вид сверху. Ознакомьтесь с иллюстрациями и летсплеями игры для точного воспроизведения стиля.

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    3 года назад