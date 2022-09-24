Задача заключается в анимации картинки в формате PNG, представляющей собой портрет или картину. Необходимо создать 2-3 сцены, анимировав отдельные элементы. Готовая анимация должна быть предоставлена в формате GIF, MOV или MP4.
Сделать 4 коротких анимации для демонстрации UI фич на сайте
Дано:
Есть сайт-классифайдер с каталогом объявлений, которые добавляются пользователями. Для объявлений предусмотрено 4 платные опции, которые клиенты могут подключать к своим объявлениям. Подключение платных опций позволяет визуально выделить объявление среди конкурентов.
Перечень функций:
- Таймер
- Скидка
- Маркер
- Рамка
Всего нужно 4 анимационных файла по 1 на фичу.
Требования:
Анимация должна быть сделана на основе простых UI элементов, без детализации, придерживаясь принципов Material Design. Анимация должна быть наглядной, информативной и достаточно короткой (1-3 сек), быстро загружаться, корректно отображаться на десктоп и мобайл девайсах.
Формат: Gif либо SVG (обсуждаемо)
Пример того, что нужно показать:
Скрин: http://joxi.ru/12MvV69cgVRnPA
- объявление без платных опций;
- объявление, у которого подключена рамка и скидка;
- объявление, у которого подключена рамка и маркер.
dribbble(точка)com/shots/3263689/
dribbble(точка)com/shots/3661583/
На все вопросы отвечу.
От исполнителя ожидаю хотя бы минимальное портфолио с похожей анимацией.
Также напишите сроки/цену, можно пока ориентировочно на сколько это возможно.
В первой строке напишите сколько будет чeтырe плюc тpи для исключения автоответов.
Оплата по факту приёмки задачи.
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