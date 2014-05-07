Архитектор

Архитектура зданийЗакрытнет заявок355 просмотров
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Требуется архитектор для совместной работы на постоянной основе, знающий как работать в программе Archicad17 в групповом проекте одновременно более 2х человек.

Зарплата по договоренности.

Заинтересовавшиеся, стучитесь в скайп или пишите на почту.

10 лет назад
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Мария Захарова 
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад