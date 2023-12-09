Наиграть мелодию, улучшение музыкальных демок

АудиомонтажОткрыт7 заявок21 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна помощь битмейкера, аранжировщика по улучшению готовых демок.

Сделать расстановку, наиграть мелодию, поставить доп.звуки.

Вся работа по ТЗ. Начать можно сразу.

В своей заявке, укажите пжл ссылку на ваши готовые работы.

11 дней назад
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